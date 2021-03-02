КПНС доказывают свою эффективность в качестве рабочего механизма поддержки граждан, пострадавших от насилия в семье – Солтонбекова

По ее словам, эффективность таких средств предупреждения насилия зависит от сотрудничества между правительством и гражданским обществом

Комитеты по предупреждению насилия в семье (КПНС) доказывают свою эффективность в качестве рабочего механизма поддержки граждан, пострадавших от насилия в семье. Об этом сегодня на конференции «Укрепление партнерства между государством и гражданским сектором в сфере борьбы против гендерного и семейного насилия: Достижения, вызовы, следующие шаги» сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, эффективность таких средств предупреждения насилия зависит от сотрудничества между правительством и гражданским обществом. «Разрабатываемые в настоящее время новая Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2021-2123 гг. будут отражать меры, которые мы и наши партнеры из гражданского общества предпримем для сокращения гендерного насилия в Кыргызстане», - сказала она.

Источник: Кабар