В Кыргызстане проводится регистрация на ОРТ

Зарегистрироваться на ОРТ можно до 9 апреля.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.
По его словам, по оперативным данным, число выпускников в этом учебном году составляет 58 тысяч 287 учеников.
«ОРТ могут сдавать и выпускники прошлых годов, желающие поступить в вузы. Тестирование является добровольным, но граждане, желающие поступить в вузы Кыргызстана, должны его пройти», — отметил он.
В Центре оценки в образовании и методов обучения отметили, что регистрация проводится онлайн на сайте центра. Там же выпускники могут пройти пробные онлайн-тесты, найти бесплатные и платные пособия для подготовки, видеоуроки.
Регистрация выпускников этого года проводится по месту обучения, прошлых лет — в районных или городских отделах образования по месту жительства. «После предоставления всех необходимых документов выпускники получат доступ к личным кабинетам», — отметила аналитик Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова.
Стоимость регистрационного взноса за основной, а также за каждый предметный тесты — 370 сомов.
Само тестирование будет проводиться с 17 по 23 мая. Всего по республике будет организовано около 120 тестовых центров.
По вопросам онлайн-регистрации на ОРТ можно обращаться по номерам: 0312664838, 0500664838, 0770664838, 0222664838.
Источник: 24.kg
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