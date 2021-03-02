Генпрокуратура: Минздрав закупил препарат, который не был предназначен для лечения COVID-19. Ущерб составил 3,5 млн сомов

Министерство здравоохранения нанесло ущерб государству в размере 3,5 млн сомов во время первой волны COVID-19.

Об этом стало известно по итогам проверки в Министерстве здравоохранения, во время которой Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений при закупке лекарств.

Установлено, что в рамках борьбы с COVID-19 за счет средств Всемирного Банка для Министерства здравоохранения республики было предусмотрено приобретение в числе других лекарств препарата лопинавир/ритонавир, который в последующем на этапе оценки Банком был исключен из перечня закупаемых лекарств.

Однако, несмотря на это, 13 апреля 2020 года Минздравом, ввиду срочной необходимости, прямым методом, уже за счет средств республиканского бюджета, у ОсОО «М» был приобретен препарат Калидавир (аналог) на сумму 3,5 млн сомов. Препарат с момента поставки и до настоящего времени находится в полном объеме на складе и какого-либо распределения его для использования по назначению, по лечебным учреждениям страны произведено не было, пишет Генпрокуратура.

В данное время в соответствии с третьей версией Временного клинического руководства применение в лечении препарата лопинавир/ритонавир исключено.

«В результате неправомерных действий руководства и должностных лиц Минздрава необоснованно были использованы бюджетные средства в сумме 3,5 млн сомов на закупку лекарств Калидавир, чем причинен ущерб государственным интересам», - говорится в сообщении.

Материал проверки зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) Генеральной прокуратуры по ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК КР для дальнейшей организации досудебного производства.

Источник: zdorovie.akipress.org