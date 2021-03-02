(Фото) «Безопасный город». На улицах Джалал-Абада появятся видеокамеры

Согласно второй фазе проекта «Безопасный город» в городе Джалал-Абад идут подготовки к установке видеокамер.

Первый вице-мэр города Нуртилек Орозбаев вместе с представителями компании и профильных ведомств осмотрел улицы, на которых будет установлено видеонаблюдение.

Видеокамеры будут установлены на 12 улицах города, а на территории Джалал-Абадской области планируется установить камеры видеонаблюдения в 48 местах для выявления нарушений ПДД, из которых на трассе Ош — Бишкек будут установлены 32 камеры и 4 камеры — на трассе Джалал-Абад — Балыкчи.

Источник: Элгезит