Экс-президент умудрился катастрофически испортить отношения с Китаем, — Сапар Исаков

На странице бывшего премьер-министра Сапара Исакова в соцсети Facebook появилось заявление о том, что есть решение, которое Кыргызстан должен принять до визита Садыра Жапарова в КНР.

По его словам, об антикитайской истерии начавшейся в Кыргызстане с большой горечью говорил Си Цзинпинь в апреле 2018 года на встрече с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым на Хайнани.

«Появилось официальное сообщение о том, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с визитом в КНР. Хотел бы отметить, что есть одно решение, которое Кыргызстан должен принять до визита, если мы хотим, чтобы эти переговоры принесли реальные результаты.

Хочу напомнить, что Алмазбек Атамбаев договаривался о проекте реконструкции ТЭЦ Бишкека лично с Си Цзиньпином во время его визита в Бишкек в сентябре 2013 года. Председатель Си говорил, что проект отвечает интересам двух народов. И когда реконструкцию ТЭЦ в Кыргызстане объявили преступлением, это было оскорблением для него.

Более того, тем самым бросили тень на весь проект «Один Пояс — Один Путь», который является основой внешней политики современного Китая.

Верхом позора для спецслужб Кыргызстана стал арест представителя китайской компании TBEA в Бишкеке Мусажана Макелека. Его полгода вообще без всяких доказательств вины продержали в тюрьме и потом тихо, без извинений выпустили в КНР. На моем процессе Мусажан Макелек не выступал. Надеюсь, когда-нибудь я лично с ним познакомлюсь и попрошу не держать обиду на Кыргызстан.

Я говорил на суде о том, что уголовное дело по ТЭЦ и обливание грязью реконструкции ТЭЦ нанесет тяжелый удар по перспективам кыргызско-китайского партнерства. Сооронбай Жээнбеков к этому не прислушался, и в результате в течение трех лет не смог начать ни одного нового проекта совместно с КНР.

Из прилагаемых документов видно, что в 2013 году китайское руководство было готово расширять взаимодействие с КР по множеству направлений. Но этим планам не удалось реализоваться, и не из-за позиции Китая! «Китайская сторона выражает готовность помочь Вашей стране и дальше совершенствовать систему энергоснабжения и выполнять соответствующие проекты в этой области… Правительство поддерживает участие китайских компаний в модернизации ТЭЦ и ТЭС, в строительстве НПЗ», — говорил, как следует из стенограммы визита Си Цзиньпин. Как видим, он упоминал также множество других направлений возможного взаимодействия — от сельского хозяйства и строительства дорог до научных исследований и образования», — отмечает Исаков.

«В результате топорных действий властей нашей страны были заморожены все совместные планы, в том числе создание совместного кыргызско-китайского фонда развития, в который Китай хотел вложить не меньше средств, чем Россия в кыргызско-российский, то есть не менее полумиллиарда долларов США.

Не зная прошлого, нельзя найти дорогу в будущее. Если мы хотим реально работать с КНР, получать помощь и понимание в своих проблемах, то в первую очередь надо прекратить антикитайскую истерию в стране, остановить все нападки со стороны госчиновников, депутатов, государственных СМИ на проекты, которые уже были совместно реализованы и которые на сегодня являются основой энергонезависимости страны. Это подстанции Датка и Кемин, а также одноименная ЛЭП. И конечно же, надо отправить на объективное рассмотрение в суде уголовное дело по реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Надо также прекратить нападки на строящуюся дорогу будущего — дорогу «север — юг». Следует прекратить пугать людей страшилками типа: китайцы отберут у нас землю или китайцы отберут у нас построенные за кредиты объекты. Без этого нам будет трудно найти понимание и поддержку нашего великого соседа», — пишет Сапар Исаков.

Напомним, во время октябрьских событий протестующие в Бишкеке освободили из мест заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он обратно не вернулся в колонию и был объявлен в межгосударственный розыск.

9 июня 2019 года Первомайский районный суд города Бишкека признал Сапара Исакова виновным в нескольких преступлениях по статье 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы, а также выплате штрафа размером 247 млн 650 тысяч 281 сом. Сам он своей вины не признает и называет это политическими гонениями.

Источник: Элгезит