(Фото) ГКНБ: Задержан активный член ОПГ по кличке Улан Узун

Задержан активный член ОПГ Улан Барчакеев по кличке Улан Узун, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По ее данным, ГКНБ в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок возбуждено уголовное дело по фактам противоправной деятельности одного из влиятельных членов ОПГ Барчакеева Улана Кыйбатбековича, известного в криминальных кругах по кличке Улан Узун.

1 марта 2021 года У.Барчакеев задержан на территории г.Бишкек и доставлен в Главное следственное управление ГКНБ КР для производства следственных действий с его участием.

В рамках расследуемого уголовного дела ГКНБ КР устанавливаются обстоятельства совершения преступных действий У.Барчакеевым и его преступные связи.

У.Барчакеев в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Источник: Кабар