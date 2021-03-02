(Фото) Президент Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан с государственным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, с государственным визитом прибыл в Республику Казахстан.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В международном аэропорту г.Нур-Султан главу государства встретили заместитель премьер-министра-министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр энергетики Нурлан Ногаев и аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов.
На флагштоках международного аэропорта г.Нур-Султан были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Казахстана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.
В рамках государственного визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.
Также глава государства встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.
Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!