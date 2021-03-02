(Фото) В КР пытались ввезти незаконно сигареты на сумму 20,7 млн сомов 

В Кыргызстан контрабандно пытались ввезти сигареты на сумму 20,7 млн сомов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
Отмечается, что сотрудниками Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по г. Бишкек в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов незаконного ввоза и вывоза товаров народного потребления, выявлен факт контрабандного вывоза табачной продукции иностранного производства без акцизных марок в количестве более 500 тысяч пачек.
Известно, что недобросовестные лица осуществляли завоз табачных изделий из Республики Иран на гражданина Кыргызской Республики А.Н., тогда как указанный гражданин никогда ранее экономической деятельностью не занимался и регистрацию в налоговых органах не проходил.
По предварительным расчетам, акцизный налог на вышеуказанные табачные изделия составил около 20 738 000 сомов.
В настоящее время собранный материал передан в Следственное управление ГСБЭП для дачи юридической оценки.
Финансовой полицией Кыргызской Республики продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, а также установление причинённого ущерба и обеспечение поступления в бюджет государства.
Источник: Кабар
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