Премьер Марипов заявил, что на выборах будут равные возможности для каждого

Премьер-министр отметил, что правительство принимает все меры для проведения чистых и прозрачных выборов.
Под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова состоялось первое заседание республиканского штаба по подготовке и организации выборов депутатов местных кенешей в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что правительство принимает все меры для проведения чистых и прозрачных выборов.
"Мы предоставим равные возможности для каждого гражданина республики для его волеизъявления. Выбор только за народом", - подчеркнул Улукбек Марипов.
Была заслушана информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, сопредседателя республиканского штаба Нуржан Шайлдабековой. По ее информации, выборы депутатов местных кенешей пройдут в 420 айылных кенешах и 28 городах Кыргызской Республики.
Шайлдабекова добавила, что впервые будет применено резервирование мандатов для женщин в айылных кенешах.
В ходе совещания Глава Правительства обратил особое внимание на вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках и соблюдения эпидемиологических мер в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо обеспечить все избирательные участки урнами для подсчета голосов, а отдаленные районы интернет-соединением.
Источник: vb.kg
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