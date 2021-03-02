Садыр Жапаров вылетел с госвизитом в Казахстан. Состав делегации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, с государственным визитом вылетел в Казахстан.

В г. Нур-Султан Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также глава государства встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.

В составе делегации КР:

— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

— вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

— заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев;

— министр обороны Таалайбек Омуралиев;

— министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

— министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

— министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

— министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

— министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

— директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

— директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов.

Источник: Кабар