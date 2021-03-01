ГКНБ КР заявил о недопустимости нарушения в выборах в местные кенеши.
Ведомством ведется работа, направленная на выявление, предупреждение и пресечение противоправных проявлений на всех уровнях государственного устройства республики.
"ГКНБ придает особое значение обеспечению безопасности и прозрачности выборного процесса и исключение возможности использования административного ресурса в ходе выборного процесса на всех уровнях государственной власти. В данном контексте заслуживают внимания предстоящие выборы в местные кенеши Кыргызской Республики, в которых намерены принять участие представители различных политических сил. При этом вызывает обеспокоенность намерение принять участие в выборах в местные кенеши республики политической партии "Ишеним", одним из учредителей которой является действующий полномочный представитель Правительства в Ошской области Ж.А. (Жарасул Абдураимов - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ГКНБ считает, что именно подобные факты использования административного ресурса, и как следствие нечестные выборы, явились одной из причин октябрьских событий 2020 года.
В данном контексте ГКНБ считает необходимым предупредить все политические силы о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны и проведения честных и прозрачных выборов. В противном случае все факты нарушения выборного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке.
Источник: vb.kg
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