ГКНБ КР обеспокоен участием партии "Ишеним" в выборах в местные кенеши

ГКНБ КР заявил о недопустимости нарушения в выборах в местные кенеши.

Ведомством ведется работа, направленная на выявление, предупреждение и пресечение противоправных проявлений на всех уровнях государственного устройства республики.

"ГКНБ придает особое значение обеспечению безопасности и прозрачности выборного процесса и исключение возможности использования административного ресурса в ходе выборного процесса на всех уровнях государственной власти. В данном контексте заслуживают внимания предстоящие выборы в местные кенеши Кыргызской Республики, в которых намерены принять участие представители различных политических сил. При этом вызывает обеспокоенность намерение принять участие в выборах в местные кенеши республики политической партии "Ишеним", одним из учредителей которой является действующий полномочный представитель Правительства в Ошской области Ж.А. (Жарасул Абдураимов - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ГКНБ считает, что именно подобные факты использования административного ресурса, и как следствие нечестные выборы, явились одной из причин октябрьских событий 2020 года.

В данном контексте ГКНБ считает необходимым предупредить все политические силы о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны и проведения честных и прозрачных выборов. В противном случае все факты нарушения выборного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке.



Источник: vb.kg