Садыр Жапаров: Новая Конституция внесет ясность и устранит хаотическую систему правления

Новая Конституция внесет ясность и устранит хаотическую систему правления.
Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА «Кабар», отвечая на вопрос, каких изменений он ждет после принятия новой Конституции.
По его словам, изменения после принятия новой Конституции будут следующими:
«Сейчас есть три «силы». Такое разделение идет с 2010 года: президент, парламент, правительство. Каждая имеет властные полномочия, но ни за что не отвечает. Точнее, руководителей было много, но никто не отвечал за судьбу народа и государства. Теперь по Конституции определено конкретное ответственное лицо - это президент.
Поэтому, если люди проголосуют за проект новой Конституции, это внесет ясность и устранит хаотическую систему правления в нашей стране. Власть приходит и уходит, но народ и государство остаются на века. Значит необходимо создать систему управления, которая будет работать на людей и государство. Если народ проголосует за проект новой Конституции, это будет правильным решением», - сказал президент.
Другие существенные изменения, как заявил Жапаров, коснутся кадров. «Они будут набираться на основе компетенции и профессионализма, а не через знакомства. Государственные органы оптимизируются. Фактически оптимизация началась сразу после утверждения нового состава правительства. В будущем если выявятся какие-либо недостатки, то они будут дополнены, а ошибки - исправлены. Собственно говоря, первые решительные шаги уже сделаны, а конституционная реформа их закрепит», - отметил глава Кыргызстана.
Источник: Кабар
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