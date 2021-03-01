Глава МВД провел онлайн-совещание по предупреждению и пресечению семейного насилия

Глава МВД коснулся всех аспектов охраны общественного порядка.

Министр внутренних дел КР, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков 1 марта провел онлайн-совещание с руководителями подразделений ОВД по вопросам предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечению общественной безопасности и усилению борьбы с кражами, в том числе кражами скота. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В работе совещания приняли участие руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и города Бишкек.

Глава МВД коснулся всех аспектов охраны общественного порядка. Он подчеркнул необходимость качественного и всестороннего расследования преступлений и проступков, связанных с домашним насилием и вызвавших общественный резонанс, а также регулярного проведения профилактических мероприятий по предотвращению и пресечению домашнего насилия в сотрудничестве с местными властями и социальными работниками.

Министр потребовал усилить профилактическую работу в данном направлении совместно с передвижными приемными милиции и органами местного самоуправления, айыл окмоту, молодежными и женскими советами центров профилактики. Так, за январь 2021 года органами внутренних дел КР в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 727 фактов семейного насилия. Основная масса зарегистрирована в Бишкеке и Чуйской области. В отношении лиц, совершивших насилие, было выдано 632 временных охранных ордеров.

В ходе онлайн-совещания Улан Ниязбеков, также дал указание совместно с местными органами власти, принять комплексные меры в целях сокращения количества краж, в том числе краж скота. Усилить работу по организации совместных операций по раскрытию краж скота, продолжить профилактические мероприятия и работу по возврату похищенного скота в соответствии с договорами, заключенными с МВД соседних республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Милиции совместно с местными органами власти, администрациями рынков продолжить работу по установлению видеонаблюдения на всех скотных рынках. Министр также поручил взять на особый контроль расследование в рамках закона, досудебных дел по преступлениям, связанным с кражами скота, и своевременно проводить оперативные и следственные действия по всем направлениям.

В целях выполнения задач по обеспечению внутренней безопасности страны МВД проводит онлайн-совещания в ходе которых на обсуждение вносятся наиболее важные вопросы в сфере общественного порядка.

По итогам совещания будут разработаны и приняты дополнительные планы действий и организационные решения, связанные с деятельностью милиции.

Источник: Элгезит