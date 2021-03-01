Театр оперы и балета и «Кыргызфильм» переименовали

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева и Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева переименованы. Об этом сообщается в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.

К наименованиям добавили указание «государственное учреждение». Так, киностудия «Кыргызфильм» отныне носит следующее наименование: «государственное учреждение «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики».

Кроме того, к названию театра оперы и балета добавили «орден В.И.Ленина». Отныне театр носит наименование «Государственное учреждение «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Источник: Вести