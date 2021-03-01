Театр оперы и балета и «Кыргызфильм» переименовали

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева и Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева переименованы. Об этом сообщается в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.
К наименованиям добавили указание «государственное учреждение». Так, киностудия «Кыргызфильм» отныне носит следующее наименование: «государственное учреждение «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики».
Кроме того, к названию театра оперы и балета добавили «орден В.И.Ленина». Отныне театр носит наименование «Государственное учреждение «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.
Источник: Вести
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