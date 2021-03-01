Садыр Жапаров о визите в Москву и встрече с Путиным: Впечатления - самые хорошие

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар» рассказал об итогах своего первого зарубежного визита в Россию.

- Садыр Нургожоевич, какие впечатления от визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным? Довольны ли вы достигнутыми результатами?

- Впечатления самые хорошие. Мы долго беседовали с Владимиром Владимировичем, обсуждали самые разные темы, направления сотрудничества России и Кыргызстана. Наша двухчасовая беседа получилась очень теплой, доверительной и продуктивной. Надеюсь, что эта встреча станет хорошим фундаментом для дальнейшей совместной работы.

- Какие, на ваш взгляд, самые важные вопросы, по которым уже удалось достичь соглашений?

- Все вопросы, обсуждаемые на всех встречах в Москве, были очень важными. Можно выделить военно-оборонную помощь, которую нам окажет Россия для обеспечения безопасности нашей республики и региона. Потом, как вы знаете, достигнуто соглашение о строительстве в разных районах Кыргызстана 44 школ-интернатов с русским языком преподавания. К работе в них будут привлечены педагоги из России. Это и экономическая и помощь в борьбе с коронавирусом. Начато обсуждение вопросов о новой тарифной политике на газ и ГСМ по линии «Газпрома» и возобновления постоянных авиарейсов между Кыргызстаном и Россией.

Хочу особо подчеркнуть, что мы обсудили и некоторые крупные совместные проекты, которые были заморожены в прошлые годы. Есть потенциал к их восстановлению и реализации.

В целом могу сказать, что были достигнуты все цели, которые мы ставили перед этим визитом.

- Садыр Нургожоевич, даже на встрече с Владимиром Путиным была упомянута конституционная реформа. Российские партнеры ждут стабилизации политической ситуации в Кыргызстане. Каких изменений ждете после принятия новой Конституции вы?

- Конечно, все наши партнеры ждут и желают нам стабилизации ситуации, чтобы можно было возобновлять сотрудничество по всем направлениям. Этого ждут и инвестиционные проекты, которые нам очень важны и необходимы.

Изменения после принятия новой Конституции будут следующими.

Сейчас есть три «силы». Такое разделение идет с 2010 года. Президент, парламент, правительство. Каждая имеет властные полномочия, но ни за что не отвечает. Точнее, руководителей было много, но никто не отвечал за судьбу народа и государства. Теперь по Конституции определено конкретное ответственное лицо - это президент.

Поэтому, если люди проголосуют за проект новой Конституции, это внесет ясность и устранит хаотическую систему правления в нашей стране. Власть приходит и уходит, но народ и государство остаются на века. Значит необходимо создать систему управления, которая будет работать на людей и государство. Если народ проголосует за проект новой Конституции, это будет правильным решением.

Другие существенные изменения коснутся кадров. Они будут набираться на основе компетенции и профессионализма, а не через знакомства. Государственные органы оптимизируются. Фактически оптимизация началась сразу после утверждения нового состава Правительства. В будущем если выявятся какие-либо недостатки, то они будут дополнены, а ошибки - исправлены. Собственно говоря, первые решительные шаги уже сделаны, а конституционная реформа их закрепит.

Источник: Кабар