Эксперт перечислил главные симптомы пневмонии

Известный украинский врач Евгений Комаровский перечислил главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, главным симптомом заболевания является кашель. Эксперт также посоветовал обратить внимание на невозможность сделать глубокий вдох, если такая попытка вызывает приступ кашля.

Среди других признаков Комаровский перечислил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышку при невысокой температуре тела.



Пневмония (воспаление легких) – воспаление легочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, затрагивающей легкие. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже ее вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.

Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследование легких и исследование мокроты, основным методом лечения — антибактериальная терапия. Поздняя диагностика и задержка с началом антибактериальной терапии ухудшают прогноз заболевания. В некоторых случаях возможен смертельный исход.



Источник: Элгезит