Сегодня последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц

1 марта истекает срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами, напомнили в ГНС КР.

Отмечается, что сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.

Напомним, что ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.

Источник: Кабар