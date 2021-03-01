Сегодня последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц

1 марта истекает срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами, напомнили в ГНС КР.
Отмечается, что сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.
Напомним, что ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.
Источник: Кабар
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