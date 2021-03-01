(Фото) Садыр Жапаров встретился с балбайским мальчиком, просившим у президента построить школу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со школьником Бекболотом Турдушевым из села Балбай Иссык-Кульской области, который просил главу государства построить школу.
Об этом сообщается на телеграм-канале Садыра Жапарова.
В сообщении говорится, что президент Садыр Жапаров встретился с мальчиком, они пообщались и сфотографировались за столом.
Напомним, что ранее в соцсетях распространилось видео Бекболотова, где он просил президента построить новую двухэтажную школу у себя в селе.
Источник: Кабар
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