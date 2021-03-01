В Сокулукском районе найдено повешенное тело девятиклассницы

В спортивном зале Сокулукского района найдено повешенное тело девятиклассницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По его данным, 23 февраля 2021 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщения по факту обнаружения тело 14-летнней Б.В. На место выезжали следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По предварительным данным, девочка повесилась. Сотрудники милиции осмотрели тело визуально, на ее теле посторонних следов не было

обнаружено, кроме следа от веревки.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена экспертиза. Все обстоятельства выясняются. Сейчас проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Источник: reporter.kg