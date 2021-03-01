На границе ЕАЭС введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля

На таможенной границе ЕАЭС введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.
Как сообщает пресс-служба кабмина, в рамках утвержденного Плана первоочередных мер правительства КР для создания условий ускоренного, предсказуемого и беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС установлен запрет на проведение дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Отметим, ранее в список товаросопроводительных документов входило и наличие справки о прохождении ветеринарного и фитосанитарного контроля.
«Учитывая, что прохождение контроля носило дублирующий характер и при его прохождении требовалось большое количество времени, что создавало определенные неудобства предпринимателям, принято решение об его отмене.
Это решение позволит оптимизировать процедуры, проводимые государственными контролирующими органами в автомобильных пунктах пропуска при вывозе товаров и животных, разрешенных к таможенной процедуре экспорта товаров из КР по принципу «одна остановка», — отметили в кабмине.
Запрет не распространяется на проведение на таможенной границе радиационного, пограничного, транспортного (автомобильного) и таможенного контроля.
Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Источник: Элгезит
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