На границе ЕАЭС введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля

На таможенной границе ЕАЭС введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в рамках утвержденного Плана первоочередных мер правительства КР для создания условий ускоренного, предсказуемого и беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС установлен запрет на проведение дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Отметим, ранее в список товаросопроводительных документов входило и наличие справки о прохождении ветеринарного и фитосанитарного контроля.

«Учитывая, что прохождение контроля носило дублирующий характер и при его прохождении требовалось большое количество времени, что создавало определенные неудобства предпринимателям, принято решение об его отмене.

Это решение позволит оптимизировать процедуры, проводимые государственными контролирующими органами в автомобильных пунктах пропуска при вывозе товаров и животных, разрешенных к таможенной процедуре экспорта товаров из КР по принципу «одна остановка», — отметили в кабмине.

Запрет не распространяется на проведение на таможенной границе радиационного, пограничного, транспортного (автомобильного) и таможенного контроля.

Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Источник: Элгезит