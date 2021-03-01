Скончался депутат ЖК Алмазбек Акматов

По ее словам, депутат болел.

Скончался депутат Жогорку Кенеша КР от фракции "Бир-Бол" Алмазбек Акматов. Об этом сообщила глава пресс-службы парламента Индира Куралбекова.

По ее словам, депутат болел.