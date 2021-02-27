Выдача кыргызстанцам электронных загранпаспортов запланирована на май

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов утвердил План первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.

С 1 мая 2021 года запланирована выдача общегражданских паспортов гражданина КР образца 2020-го в электронном формате, говорится в утверждённом Плане первоочередных мер правительства по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.

С 1 мая также запланирована выдача биометрических ID-карт, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства.

Проведение национальной кампании по выдаче бесплатных ID-карт отдельным категориям граждан Кыргызстана планируется с 1 мая по 31 августа 2021 года, за исключением случаев утери.

В этом списке значатся:

16-летние дети, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах-интернатах;

дети-сироты до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);

инвалиды всех групп, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах-интернатах;

пенсионеры старше 70 лет, в том числе пожилые граждане, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах престарелых;

участники Великой Отечественной войны и баткенских событий.

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов утвердил План первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости. Среди них – создание благоприятных условий для населения, где основной упор сделан на улучшение качества и увеличение количества предоставления госуслуг и сервисов населению в электронном формате.

Источник: delo.kg