Выдача кыргызстанцам электронных загранпаспортов запланирована на май

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов утвердил План первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.
С 1 мая 2021 года запланирована выдача общегражданских паспортов гражданина КР образца 2020-го в электронном формате, говорится в утверждённом Плане первоочередных мер правительства по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.
С 1 мая также запланирована выдача биометрических ID-карт, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства.
Проведение национальной кампании по выдаче бесплатных ID-карт отдельным категориям граждан Кыргызстана планируется с 1 мая по 31 августа 2021 года, за исключением случаев утери.
В этом списке значатся:
- 16-летние дети, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах-интернатах;
- дети-сироты до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
- инвалиды всех групп, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах-интернатах;
- пенсионеры старше 70 лет, в том числе пожилые граждане, находящиеся на полном гособеспечении и проживающие в домах престарелых;
- участники Великой Отечественной войны и баткенских событий.
26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов утвердил План первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости. Среди них – создание благоприятных условий для населения, где основной упор сделан на улучшение качества и увеличение количества предоставления госуслуг и сервисов населению в электронном формате.
Источник: delo.kg
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