(Фото) В Оше задержаны подозреваемые в распространении экстремистских материалов

На территории города Ош задержаны двое граждан Кыргызстана по подозрению в распространении материалов экстремистского характера.

Согласно информации, сотрудниками УВД Оша на основе оперативной информации задержаны житель Ноокатского района Ошской области Б.М. 1996 года рождения, известный под псевдонимом Абдулла, и житель Кара-Суйского района Ошской области И. Ф. 2004 года рождения, известный под псевдоним Умар аль-Фарук.

Подозреваемые распространяли через такие соцсети и мессенджеры, как «Whats App», «You Tube», «Telegramm» и «Facebook» пропагандистские материалы религиозных, экстремистских и террористических организаций, чем угрожали стабильности и безопасности не только Кыргызстана, но и других стран региона.

Подозреваемый И.Ф. распространил около 300 материалов экстремистского характера, а Б. М. - около 1000. Подозреваемые заключены под стражу, проводится комплексное расследование для определения их преступных связей, а также их финансовых и технических возможностей.

Источник: Кабар