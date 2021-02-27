(Фото) В Оше задержаны подозреваемые в распространении экстремистских материалов

На территории города Ош задержаны двое граждан Кыргызстана по подозрению в распространении материалов экстремистского характера.
Согласно информации, сотрудниками УВД Оша на основе оперативной информации задержаны житель Ноокатского района Ошской области Б.М. 1996 года рождения, известный под псевдонимом Абдулла, и житель Кара-Суйского района Ошской области И. Ф. 2004 года рождения, известный под псевдоним Умар аль-Фарук.
Подозреваемые распространяли через такие соцсети и мессенджеры, как «Whats App», «You Tube», «Telegramm» и «Facebook» пропагандистские материалы религиозных, экстремистских и террористических организаций, чем угрожали стабильности и безопасности не только Кыргызстана, но и других стран региона.
Подозреваемый И.Ф. распространил около 300 материалов экстремистского характера, а Б. М. - около 1000. Подозреваемые заключены под стражу, проводится комплексное расследование для определения их преступных связей, а также их финансовых и технических возможностей.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!