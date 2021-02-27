Президент объяснил, почему комиссию по Кумтору должен возглавить Акылбек Жапаров

Президент Садыр Жапаров ответил пользователям соцсетей, которые недовольны тем, что госкомиссию по проверке «Кумтора» возглавил депутат Акылбек Жапаров.

Комментарий по этому поводу он написал на своей странице в Instagram.

Глава государства заявил, что в последнее время присылают много сообщений с критикой, что, мол, послали волка овец караулить, когда Акылбека Жапарова направили проверять Кумтор.

«Уважаемые граждане Кыргызстана! Китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». Поэтому не важно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать», — написал президент.

Тем не менее под публикацией главы государства пользователи все так же оставляют комментарии с выражением недоверия.

Напомним, парламентская комиссия по проверке деятельности «Кумтора» преобразована в государственную. Ее возглавил парламентарий Акылбек Жапаров.

Источник: Элгезит