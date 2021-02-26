Россия передаст Кыргызстану зенитно-ракетные системы С-300 и ударные беспилотники

Россия передаст Кыргызстану зенитно-ракетные системы С-300 и ударные беспилотники.

Такие договоренности достигнуты в ходе визита Садыра Жапарова в Россию, сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

«Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности — по поставкам в ближайшее время зенитно-ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Кыргызской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ», - сказала она.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

Источник: kg.akipress.org