Россия передаст Кыргызстану зенитно-ракетные системы С-300 и ударные беспилотники.
Такие договоренности достигнуты в ходе визита Садыра Жапарова в Россию, сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.
«Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности — по поставкам в ближайшее время зенитно-ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Кыргызской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ», - сказала она.
Зенитно-ракетные комплексы С-300 предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.
Источник: kg.akipress.org
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