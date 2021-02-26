ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан крупной партии скота, лошадей и цыплят

У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара и сопроводительные документы.
Сотрудники Государственной налоговой службы КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, цыплят без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы.
В частности, в течение 10 дней были пресечены попытки незаконного ввоза на территорию Кыргызстана 847 голов крупного рогатого скота, 62 голов мелкого рогатого скота, 120 лошадей и 36 тыс. 200 цыплят.
У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара и сопроводительные документы.
Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.
Источник: Кабар
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