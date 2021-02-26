"Крупные месторождения КР надо передать национальной компании"

Выдержки из его интервью "Российской газете" опубликованы на сайте президента Кыргызстана.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров рассказал о проводимых реформах в одной из бюджетообразующих отраслей страны - в сфере недропользования.

Выдержки из его интервью "Российской газете" опубликованы на сайте президента Кыргызстана.

По словам главы государства, на протяжении десятков лет предпринимались различные попытки улучшить ситуацию в горнодобывающей отрасли страны, однако отсутствие последовательности и целенаправленной государственной политики никак не способствовало развитию данного направления.

"В этой связи на сегодняшний день реформировать горную промышленность Кыргызстана стало одним из первых пунктов на повестке дня и одной из потенциально приоритетных направлений государственной политики. Для этого при поддержке народа страны полагаю, что важно принять ряд решительных мер по повышению производительности отечественной горнодобывающей промышленности, созданию прозрачной системы правового регулирования с учетом передового опыта, раскрытию минерально-сырьевого потенциала страны, созданию благоприятного инвестиционного климата и т. п. Мною одним из первых был подписан Указ "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики". В рамках его реализации, в частности, будет разработан Горный кодекс, направленный на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования", - заявил президент.

Кроме того, Садыр Жапаров отметил, что в соответствии с Конституцией земля, ее недра являются исключительной собственностью Кыргызской Республики.

Он подчеркнул, что целях защиты национальных интересов государства при разработке крупных месторождений полезных ископаемых, разработку месторождений общегосударственного значения необходимо передать национальной горнодобывающей компании со 100% участием государства в уставном капитале, что послужит инструментом для увеличения экономического потенциала минерально-сырьевой базы страны. Предполагается создание Национальной горнодобывающей компании на базе государственных предприятий в сфере геологии.

При этом Садыр Жапаров добавил, что передача государству уже разрабатываемых месторождений может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны, в связи с чем, создаваемой национальной компании будут переданы месторождения, на которые не выдавались лицензии.

В то же время нововведения не будут касаться недропользователей, имеющих лицензию на участки недр.

"Также будет рассмотрено государственное долевое участие, которое будет служить гарантом для инвесторов, вкладывающих свой капитал в сферу недропользования по защите их инвестиций и послужит ответом на часто поднимаемые вопросы населения о государственной доле в горнодобывающих проектах. Это обязательно положительно отразится на экономике государства, а также снизит конфликтный потенциал местного населения с горнодобывающими компаниями. Верю, что все эти реформы в горнодобывающей отрасли несомненно расширят возможности для дальнейшего экономического роста Кыргызской Республики", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

Источник: vb.kg