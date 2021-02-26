В Бишкеке за долги более 5 тысячам абонентов дистанционно отключат свет

ОАО «Северэлектро» 1 марта произведёт в городе Бишкеке дистанционное отключение более 5 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что для удобства граждан на сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика «Баланс абонента». Все абоненты ОАО «Северэлектро», включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть своё состояние лицевого счёта. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр «Северэлектро» по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0551 001209.
Отметим, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы «Quickpay», «Pay24», «UMAI», «KICB», «БТА Банк», «Megacom», «О!», в том числе через электронные кошельки «О!», «MegaPay», «UMAI», «Элсом», кассах «Айыл Банка», «Дос Кредо Банка», «Бакай Банка», «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», «Халык» Банк, ГП «Кыргызпочтасы» принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.
Источник: Элгезит
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