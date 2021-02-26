Президент Кыргызстана: Я готов к каждодневному тяжкому труду

Президент Кыргызстана: Я готов к каждодневному тяжкому труду

«Народ сейчас ждет качественных преобразований. Для воплощения всех обещаний и ожиданий нужен каждодневный тяжкий труд. И я готов к такому труду», — отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «Российской газете» в номере от 26 февраля.

Отвечая на вопрос о том, что за него на президентских выборах проголосовали в основном регионы, Садыр Жапаров отметил, что его кандидатуру поддержали не только сельчане, но и жители городов.

«Я получил большинство голосов во всех регионах и городах страны. Например, в Бишкеке за меня проголосовали в пять раз больше избирателей, чем за кандидата, занявшего по столице второе место. Думаю, в первую очередь люди поддержали меня, увидев, что я простой человек из народа, можно сказать, внесистемный, который способен сломать систему элит, погрязшую в коррупции и много лет господствовавшую в стране. К тому же, парламентская система не оправдала возложенных надежд, парламент превратился в сборище олигархов, покупавших статус депутата для защиты собственного бизнеса. Лидеры партий превратились в торговцев мандатами. Коррупция полностью разложила исполнительную и судебную ветви власти. Страну раздирали политические склоки. Правящая элита показала полную управленческую бездарность и моральную деградацию. К сожалению, плоды оказались горькими и привели к трем массовым всплескам народного недовольства, в результате которых каждый раз сменялась власть», — сказал глава государства.

Далее президент рассказал, что начал выполнять свои обещания, данные во время предвыборной агитации.

«В настоящее время полным ходом идет борьба с коррупцией, задержаны крупные чиновники вплоть до премьер-министров. Арестованы несколько лидеров самых крупных ОПГ, ведутся переговоры с инвесторами, оптимизируются госорганы. Изданы первые десять указов, направленных на улучшение жизни людей во всех сферах: здравоохранении, недропользовании, миграции, аграрной, инвестиционной и других сферах.

Конечно, бумага все терпит, можно издать любой указ, хоть о начале колонизации Марса с понедельника. Поэтому, чтобы указы не стали очередной пустой декларацией, я буду держать их исполнение под своим личным контролем», — подчеркнул Жапаров.

Источник: Кабар