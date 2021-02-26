МВД: За рулем служебной машины был нетрезвый майор, а замначальника УВД был пассажиром

В Министерстве также утверждают, что замначальника Ленинского РУВД находился на пассажирском сиденье.

В Министерстве внутренних дел КР опровергают информацию о том, что замначальника УВД Ленинского района Талгата Осконалиева остановили сотрудники УПСМ, когда он находился за рулем служебной машины в нетрезвом состоянии, а после он ввязался в драку с патрульными.

По данным МВД, в полночь 21 февраля на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Московская инспекторы УПСМ остановили служебную машину «Лада Приора» с госномером MVD218B. За рулем находился старший оперуполномоченный СКМ Ленинского РУВД майор милиции Т.М.

В ведомстве также сообщили, что оперативник управлял машиной, находясь в алкогольном опьянении, протокол медицинского освидетельствования имеется.

В Министерстве также утверждают, что замначальника Ленинского РУВД находился на пассажирском сиденье. «Инцидента с потасовкой и драки не было. Также не соответствует действительности, что заместитель начальника УВД Ленинского района находился за рулем служебной автомашины», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту составлен протокол о нарушении по ст.128 ч.1 Кодекса о нарушениях. Автомашина водворена на штрафстоянку.

Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование.

Источник: Элгезит