(Фото) В аэропорту «Манас» выявили факт контрабандного ввоза лекарств

Сотрудниками ГТС при ПКР выявлен факт контрабандного ввоза лекарственных средств.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в международным аэропорту «Манас» был выявлен факт ввоза незадекларированного товара — лекарственных средств различных наименований, общим весом 20,2 кг (брутто). Груз прибыл из третьих стран в адрес ОсОО «К.Э.И.Т.».

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.