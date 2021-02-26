Члена ОПГ «Дженго» избили. Военная прокуратура начала разбирательство

Ранее Национальный центр по предупреждению пыток посещали Досонова и других подследственных в СИЗО ГКНБ.
Военная прокуратура города Бишкек начала досудебное производство по факту избиения члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу «Дженго». Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По ее данным, факт нанесения телесных повреждений зарегистрирован в ЕРПП по ст. «Превышение власти» УК КР.
Напомним, К.Досонов, так называемый смотрящий по южному региону республики, был задержан 11 февраля 2021 года сотрудниками ГКНБ КР в рамках противодействия деятельности организованных преступных группировок и водворен в СИЗО ГКНБ.
Ранее Национальный центр по предупреждению пыток посещали Досонова и других подследственных в СИЗО ГКНБ. Там Досонов заявил правозащитникам об избиении сотрудниками спецназа ГКНБ.
Источник: Кабар
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