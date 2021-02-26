(Фото) Улукбек Марипов встретился с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом, сообщает пресс-служба правительства КР.
Глава правительства отметил важность деятельности института бизнес-омбудсмена для обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти.
«Вопрос обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства и является важным элементом развития экономики страны», - сказал Улукбек Марипов.
Премьер-министр особо отметил важность проводимой сегодня работы с бизнесом и инвесторами, в том числе остановился на недавно состоявшейся встрече с бизнес-сообществом, где говорилось о необходимости выстраивания партнерских и взаимовыгодных отношений.
Он подчеркнул, что сегодня разрабатывается план первоочередных мер, где отдельным пакетом войдут мероприятия в части обеспечения безопасности и гарантий бизнеса при взаимодействии с правоохранительными органами.
«Данная тема заслуживает особого внимания. Об этом свидетельствует и Указ Президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». Проводимая сегодня работа с бизнесом и инвесторами направлена на реализацию данного Указа. В ближайшее время состоится заседание Совета безопасности, где основным блоком обсуждения станут вопросы бизнеса и инвестиций, а также взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти, местными самоуправлениями и их должностными лицами», - отметил премьер-министр.
По словам Марипова, правительством будет проведена серьезная работа по инвентаризации НПА в сфере предпринимательства и по итогам этой работы будет усовершенствовано законодательство, в том числе в части уменьшения количества проверок государственными органами. Он особо отметил, что взаимодействие правоохранительных органов с бизнесом в корне будет изменено в сторону поддержки бизнеса.
Бизнес-омбудсмен страны Робин Орд-Смит в свою очередь подчеркнул важность эффективного взаимодействия Правительства с институтом.
Он рассказал о деятельности института бизнес-омбудсмена, остановившись на актуальных вопросах обеспечения защиты интересов предпринимателей.
Робин Орд-Смит подчеркнул, что наряду с основным функционалом деятельности института бизнес-омбудсмена, его профессиональная команда готова оказать максимальное содействие в рамках проводимых работ по реформам, представив актуальные предложения по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и взаимодействие по спектру важных направлений в поддержке и развитии предпринимательства в республике.
Источник: Кабар
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