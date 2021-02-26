Откроют ли в Бишкеке детские сады 1 марта?

В Бишкеке раннее столичные власти озвучивали предполагаемую дату открытия детских садов 1 марта.
Однако, на сегодняшний день родителям не сообщили могут ли они приводить детей в садики в понедельник, 1 марта.
Сегодня, 26 февраля, в Управлении образования мэрии корреспонденту "ВБ" сообщили, что до сих пор не получили разрешения от Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек. Впереди выходные, а это значит, что детские сады не откроются 1 марта.
Напомним, что муниципальные детские сады закрыты на карантин с марта прошло года. Родители дошкольников неоднократно обращались к властям открыть образовательные учреждения.
Родители переживают, что частные сады работают с августа 2020 года, и многие опытные педагоги и воспитатели переходят из муниципальных заведений в частные.
Между тем несмотря на карантин, регистрация на очередь в детский сад на сайте продолжается. По данным Управления образования мэрии на сегодня более 26 тысяч детей ожидают своей очереди в муниципальные сады.
Источник: vb.kg
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