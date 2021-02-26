В суде продолжился процесс в отношении Саляновой по делу Батукаева

14 обвиняемых заключили сделку со следствием, среди них и Аида Салянова.

В Свердловском районном суде Бишкека 26 февраля продолжился процесс в отношении бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как сообщили сторонники Саляновой «Азаттыку», в настоящее время продолжается изучение материалов дела, после чего стартуют прения сторон. Следующее заседание назначено на 4 марта.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и оружия, организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей, был осужден на 16 лет тюремного заключения. В 2013 году он досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения о том, что «страдает неизлечимым заболеванием». Под сопровождением он приехал в аэропорт «Манас», откуда сразу вылетел в Россию.

В январе 2019 года Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) возобновило расследование по факту незаконного освобождения Батукаева. В сентябре ведомство отправило дело в Генеральную прокуратуру для проверки соответствия его закону. По этому делу обвинения предъявлены 19 лицам во главе с бывшим президентом.

14 обвиняемых заключили сделку со следствием, среди них и Аида Салянова. Она более трех месяцев находилась в СИЗО №1 города Бишкек и была отпущена под домашний арест. Позже стало известно, что бывший генпрокурор отказалась от прежнего своего решения о сотрудничестве со следствием.

Свердловский районный суд вынес решения в отношении отдельных лиц, заключивших сделку со следствием - 6 человек были оштрафованы на 260 тысяч сомов, 4 человека - на 300 тысяч сомов. Дела еще 4 человек находятся на стадии рассмотрения, одна из них - Аида Салянова.

Источник: Азаттык