Замначальника Ленинского РУВД подрался с патрульными в Бишкеке

В Бишкеке заместитель начальника УВД Ленинского района Талгат Осконалиев подрался с патрульными и разбил одному из них нос.

Как сообщили АКИpress источники в силовых структурах, в ночь на 21 февраля сотрудники патрульной службы остановили машину Осконалиева. Они заподозрили, что водитель был пьян, и потребовали его предъявить документы. Началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку.

Замглавы Ленинского РУВД все-таки доставили в наркологию, однако он и там отказался проходить освидетельствование и набросился на сотрудников Службы внутренних расследований МВД, которые прибыли на место. Одному из них Осконалиев разбил нос.

Отмечается, что инцидент попал на видео, поскольку рейд патрульных как раз в это время снимали журналисты одного из ТВ-каналов.

Источник: Элгезит