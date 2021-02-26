Замначальника Ленинского РУВД подрался с патрульными в Бишкеке

В Бишкеке заместитель начальника УВД Ленинского района Талгат Осконалиев подрался с патрульными и разбил одному из них нос.
Как сообщили АКИpress источники в силовых структурах, в ночь на 21 февраля сотрудники патрульной службы остановили машину Осконалиева. Они заподозрили, что водитель был пьян, и потребовали его предъявить документы. Началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку.
Замглавы Ленинского РУВД все-таки доставили в наркологию, однако он и там отказался проходить освидетельствование и набросился на сотрудников Службы внутренних расследований МВД, которые прибыли на место. Одному из них Осконалиев разбил нос.
Отмечается, что инцидент попал на видео, поскольку рейд патрульных как раз в это время снимали журналисты одного из ТВ-каналов.
Источник: Элгезит
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