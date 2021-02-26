Выявлена преступная группировка, промышлявшая незаконным изготовлением и сбытом контрафактных БАДов

Организаторы незаконного промысла - граждане иностранного государства

Финансовая полиция выявила подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции - биологически активных добавок (БАДов) без соответствующих разрешительных документов на производство.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 211 «Незаконная предпринимательская деятельность» УК КР.

25 февраля текущего года в ходе следственно-оперативных мероприятий на территории Бишкека по адресу: переулок Донской выявлен функционирующий подпольный цех по производству контрафактной продукции - БАДов, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали следующую продукцию: «Омега 3-6-9», «Цветочная мука», «Масло тмина», «Оливковое масло» и другое.

Установлены основные организаторы - А. и С., являющиеся гражданами иностранного государства.

Вещественные доказательства (емкости, этикетки, готовая продукция) изъяты с места обыска, и назначены соответствующие экспертизы.​

«Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты незаконного изготовления и сбыта поддельной контрафактной продукции, иные факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности или нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры или факты коррупционных проявлений, вы можете обратиться в ГСБЭП по прямому номеру 1955.​

Вместе с этим отмечаем, что контрафактная продукция является угрозой не только для экономики страны, но и для здоровья граждан», - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГСБЭП