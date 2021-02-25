ГКС: С 10 марта начинается аттестация акимов и их заместителей

В Кыргызстане проведут аттестацию всех акимов районов и их заместителей.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственной кадровой службы КР Абдырахман Маматалиев.

По его словам, что работа будет проводиться в рамках указа президента Садыр Жапарова «О новой государственной кадровой политики».

«Первая аттестация уже пройдет 10 марта. Для проведения аттестации была создана специальная комиссия, состоящая из представителей аппарата президента, правительства, руководства Госкадровой службы, а также депутатов Жогорку Кенеша и членов экспертного сообщества», — сказал глава ГКС.

Маматалиев сообщил, что впервые аттестацию будут проходить чиновники, занимающие политические должности.

«Мы хотим сообщить, что на этот раз аттестация пройдет открыто и при участии общественности. Мы постараемся сделать онлайн-транслирование всех процессов на сайте Госкадровой службы», — добавил он.

Глава ведомства пояснил, что сама аттестация будет проходить в три этапа. На первом этапе будет изучена деятельность акимов районов и их заместителей.

Итоги будут проведены в Госкадровой службе и переданы в правительство для принятия окончательного решения.



Источник: Элгезит