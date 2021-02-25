(Фото) Жапаров: Кыргызстан уделяет пристальное внимание созданию условий для работы и защиты инвесторов

Президент перечислил преобразования экономического характера, которые планируется осуществить после проведения намеченных конституционных реформ в стране.

«Кыргызстан уделяет пристальное внимание созданию благоприятных условий для работы и защиты инвесторов», — отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, на встрече с представителями крупного российского бизнес-сообщества, которая состоялась в г. Москва на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей,, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение поддержанию и углублению кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества, в особенности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Садыр Жапаров отметил наличие взаимного интереса в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, недропользование, промышленное производство и туризм.

«С учетом стратегического характера кыргызско-российских взаимоотношений, для нас как никогда важно придать новый импульс расширению всеобъемлющего торгово-экономического взаимодействия и производственно-инвестиционного сотрудничества.

Мы четко понимаем необходимость практической реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла», — сказал президент.

В данном контексте глава государства отметил, что один из первых его Указов на посту был направлен на необходимость значительного улучшения инвестиционной среды, делового климата и свободного передвижения капиталов.

«Одним из основных моментов Указа является обеспечение безопасности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, в рамках которого усилена соответствующая работа компетентных органов республики. На законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов», — сказал Садыр Жапаров.

Президент перечислил преобразования экономического характера, которые планируется осуществить после проведения намеченных конституционных реформ в стране.

Так, в первую очередь, будет обращено особое внимание и благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию.

Во-вторых, будет обеспечен максимально качественный доступ к проектам.

И в-третьих, предусмотрены значительные льготы для инвесторов, а также меры по обеспечению их прав и интересов.

«В данном ключе хочу заверить вас в том, что Кыргызстан готов к тесному контакту по всем обозначенным вопросам», — подчеркнул Садыр Жапаров, обращаясь к российским инвесторам.

Источник: Кабар