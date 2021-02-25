Пограничники Кыргызстана помогли вернуть гражданину более 200 голов скота

С владельцем скота была проведена разъяснительная работа, где ему были доведены все требования о порядке выпаса скота вблизи государственной границы.

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули гражданину Кыргызстана скот, который во время выпаса перешел на территорию Узбекистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

«24 февраля 2021 г. к пограничникам обратился гражданин С.Т. - житель села Тенги Ала-Букинского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть мелко-рогатый скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Узбекистана», - говорится в сообщении.

Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры, по результатам которых мелко-рогатый скот в количестве 265 голов был возвращен гражданину Кыргызстана.

С владельцем скота была проведена разъяснительная работа, где ему были доведены все требования о порядке выпаса скота вблизи государственной границы.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает о том, что в случае возникновения различного рода проблем на государственной границе, необходимо обратиться в ближайшее подразделение ПС ГКНБ КР для решения вопросов в рамках национального законодательства.

Источник: Кабар