(Видео) В прудах и каналах Панфиловского района погибла вся рыба 

Местные жители подозревают, что в загрязнении воды виноват Каиндинский сахарный завод
В Панфиловском районе Чуйской области в прудах и каналах погибла вся рыба. Об этом в социальной сети сообщил пользователь Дмитрий Шушпанников.
В доказательство своих слов мужчина опубликовал несколько видео и фотографий.
«Каиндинских сахзавод сбросил какую-то гадость, и все живое гибнет в прудах и каналах, а органы молчат! Где Госэкотехинспекция? где МЧС?», - возмутился автор поста.
Между тем в районном управлении Госэкотехинспекции Vesti.kg ответили, что узнали о происшествии сегодня утром.
- Мы попросили, чтобы к нам обратились с письменным заявлением, дабы наше управление смогло получить разрешение на внеплановую проверку завода, - пояснили в ведомстве. - Без этих документов мы не можем ничего сделать, в стране действует мораторий на проверку бизнеса.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!