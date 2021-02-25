(Видео) В прудах и каналах Панфиловского района погибла вся рыба

Местные жители подозревают, что в загрязнении воды виноват Каиндинский сахарный завод

В Панфиловском районе Чуйской области в прудах и каналах погибла вся рыба. Об этом в социальной сети сообщил пользователь Дмитрий Шушпанников.

В доказательство своих слов мужчина опубликовал несколько видео и фотографий.

«Каиндинских сахзавод сбросил какую-то гадость, и все живое гибнет в прудах и каналах, а органы молчат! Где Госэкотехинспекция? где МЧС?», - возмутился автор поста.

Между тем в районном управлении Госэкотехинспекции Vesti.kg ответили, что узнали о происшествии сегодня утром.

- Мы попросили, чтобы к нам обратились с письменным заявлением, дабы наше управление смогло получить разрешение на внеплановую проверку завода, - пояснили в ведомстве. - Без этих документов мы не можем ничего сделать, в стране действует мораторий на проверку бизнеса.

Источник: vesti.kg