Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» причинен ущерб государству в размере более 4 млн сомов - ГП

Прокуратурой Джалал-Абадской области в ходе проверки установлено нарушение земельного законодательства КР Ноокенским филиалом госучреждения «Кадастр», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Как отмечается, согласно п.4 ст.28 Земельного Кодекса КР выплата суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства производится недропользователем до выдачи правоудостоверяющих документов в порядке, установленном правительством КР.

Однако, в 2016 году Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» предоставлено во временное пользование свидетельство на земельный участок мерою 35 га без компенсации потерь сельскохозяйственного производства одному из ОсОО в результате чего государству причинен ущерб в размере 2 млн 879 тыс. 980 сомов.

Кроме этого, в 2017 году также Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» предоставлено во временное пользование свидетельство на земельный участок мерою 26,17 га без компенсации потерь сельскохозяйственного производства другому ОсОО, в результате чего государству причинен ущерб в размере 1 млн. 414 тыс. 382 сомов.

Прокуратурой Джалал-Абадской области 25 февраля 2020 года в целях возмещения причиненного ущерба государству в размере 4 млн. 294 тыс. 362 сомов внесено исковое заявление в суд. По результатам судебного рассмотрения иск удовлетворен полностью.

27.01.2021 года прокуратурой области вышеуказанные факты зарегистрированы в ЕРПП по ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК КР и по нему начато досудебное производство.

Источник: Кабар