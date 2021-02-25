Бектур Асанов, общественный деятель: «Если партия президента не будет участвовать, то это станет серьезным вкладом в проведение объективных выборов»

Выборы должны пройти честно, как ожидает народ, должна быть справедливость.



— Господин Бектур, можно ли верить в то, что даст хорошие результаты инициатива власти провести аттестацию и ротацию акимов и их заместителей?

— Будут ли проводить аттестацию или ротацию, но пока не будет искоренена коррупция, такие действия власти будут безуспешными. Потому что всегда найдут способ занять должности члены партии «Мекенчил», близкие к семье люди, знакомые. Короче говоря, я сомневаюсь в эффективности подписанного Садыром Жапаровым нового указа «О новой государственной кадровой политике».

— Можно ли говорить, что выборы будут честными, судя по тому, как партия президента «Мекенчил» не будет участвовать в выборах в местные кенеши и в парламентских выборах?

— Президент правильно поступил, не подпустив партию «Мекенчил» к выборам. Потому что членов партии «Мекенчил» было не так и много. «Ата-журтовцы» частично вошли в «Мекенчил» и удалось набрать кое-какие голоса на парламентских выборах. Тем не менее партия решила не набирать большинство голосов, «пока власть находится в руках», отказалась от участия в выборах, что может говорить о том, что выборы пройдут честно. В любом случае власть приняла правильное решение. Правильно поступили, не подпустив партию «Мекенчил» к выборам.

— Теперь выборы будут объективными?

— Выборы должны пройти честно, как ожидает народ, должна быть справедливость. Иначе стабильности у нас не будет. Недовольство будет усиливаться.

— Смогут ли власти провести ожидаемые народом реформы?

— Пытаются провести реформы. Но прошло только 5 месяцев с тех пор, как пришла новая власть. 5 месяцев – это 150 дней. Власти достаточно 100 дней, чтобы заручиться поддержкой народа. Хотя власть хочет провести реформы, не хватает команды, которая их осуществит.

— Экс-муфтий Максат ажы заявил: «Проявите терпение. Ради целостности страны и спокойствия я ничего не говорил. Но пришло время раскрыть правду». Получается, он раскроет позорные моменты?

— Экс-муфтий знает многие вещи. Есть большие коррупционные схемы, связанные с хаджем. Муфтий заниматься такими вещами не будет. Околовластные люди, сотрудники службы безопасности назначали на должность муфтия удобного себе человека, поддерживали коррупционную схему. Если экс-муфтий раскроет правду, то он внесет большой вклад в борьбу с коррупцией. Мы бы тоже открыто поддержали бы муфтия.

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 23.02.2021 / стр. 2