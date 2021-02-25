Суд оценил пытки мужчины в джалал-абадской милиции в 50 тыс сомов

Первомайский районный суд Бишкека обязал Минфин выплатить 50 тысяч сомов жертве пыток 38-летнему Улану Назаралиеву.
Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».
По информации правозащитников, суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны. Однако, адвокаты требовали обязать государство выплатить Назаралиеву 3 млн сомов в связи с уроном, нанесенным его здоровью и психике. Они считают, что нанесенный вред жертве пыток несоизмеримо выше той компенсации, которую назначил суд.
Поэтому защитники Назаралиева намерены обжаловать решение Первомайского райсуда.
Напомним, что в 2012 году Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников милиции. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.
В июле 2019 года Комитет ООН по правам человека пришел к заключению, что Улан Назаралиев был подвергнут пыткам и что его права были нарушены.
Источник: Элгезит
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