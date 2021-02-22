Двое парней на авторынке уснули в заведенной машине и отравились угарным газом

Кыргызстанцев увезли в реанимацию Сокулукского района

Двое парней, приехавшие на авторынок из Иссык-Кульской области, решили вздремнуть в машине, не заглушив двигатель. В результате они отравились угарным газом. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.

Как стало известно, ребят увезли в реанимацию Сокулукского района. Отмечается, что один из пострадавших пришел в себя, второй - находится в тяжелом состоянии.

Vesti.kg обратились в МЧС, где подтвердили данную информацию. Вместе с тем спасатели отметили, что оба кыргызстанца сейчас находятся в общей палате. Их состояние удовлетворительное.

Источник: vesti.kg