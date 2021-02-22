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ГКНБ: Информация о захвате в заложники таджикскими силовиками граждан КР – фейк

Информация о захвате таджикскими силовиками граждан КР – это фейк, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

В связи с распространением в соцсетях информации о якобы задержании таджикскими силовиками граждан КР и удержании их в качестве заложников, ГКНБ Кыргызской Республики сообщает следующее:

«Данная информация не соответствует действительности и является фейковой.

16 февраля 2021 года 5 граждан Кыргызстана были задержаны на территории Таджикистана за нарушение государственной границы при попытке нелегального вывоза с территории Таджикистана 900 кг металла, 2 голов крупнорогатого и 3-х голов мелкорогатого скота.

В отношении данных граждан таджикская сторона проводит следственные мероприятия.

В настоящее время проводятся переговоры по их возвращению в Кыргызстан.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная».

Источник: Кабар

           

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