ГКНБ: Информация о захвате в заложники таджикскими силовиками граждан КР – фейк

Информация о захвате таджикскими силовиками граждан КР – это фейк, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.
В связи с распространением в соцсетях информации о якобы задержании таджикскими силовиками граждан КР и удержании их в качестве заложников, ГКНБ Кыргызской Республики сообщает следующее:
«Данная информация не соответствует действительности и является фейковой.
16 февраля 2021 года 5 граждан Кыргызстана были задержаны на территории Таджикистана за нарушение государственной границы при попытке нелегального вывоза с территории Таджикистана 900 кг металла, 2 голов крупнорогатого и 3-х голов мелкорогатого скота.
В отношении данных граждан таджикская сторона проводит следственные мероприятия.
В настоящее время проводятся переговоры по их возвращению в Кыргызстан.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная».
Источник: Кабар
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