(Видео) На мусорной свалке орудуют диверсанты, считают в мэрии Бишкека

Глава МП "Бишкекский санитарный полигон" Адиль Назаров, больше известный как Адиль Кыргыз, на своей странице в Фейсбуке опубликовал видео.
Он сообщил, что на полигоне устраиваются специальные поджоги.
"Свалку специально поджигают, мы столкнулись с диверсией. Мы разберемся с диверсантами", - пишет Назаров. Он так же прикрепил документ, где консультанты пишут о причинах возгорания. По мнению Назарова, кто-то пытается дискредитировать работу мэрии, пообещав на территории полигона установить будку, круглосуточное освещение и охрану.
Один из пользователей Аким Марат Уулу, комментируя это видео, отметил, что свалка горит не потому что её подожгли, а потому нарушили технологические норм при строительстве. Мусор, он гниёт, и за счёт этого повышается температура, которая и становиться причиной тления и дыма, пишет пользователь.
Напомним, 19 февраля кыргызстанский фотожурналист, экоактивист Влад Ушаков опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию, снятую вблизи муниципальной свалки. "Темное озерцо в кадре - ядовитый фильтрат, который, за эти годы натёк с муниципальной помойки и травит своими испарениями, не только воздух, но и грунтовые воды", - написал Ушаков.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!