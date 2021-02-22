Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации от COVID-19

Facebook начал блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщает издание Politico.

Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, уточнило СМИ.

Помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем а 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.

Источник: centralasia.media