Мухаммедкалый Абылгазиев не объявлял голодовку, - адвокат

Это не соответствует действительности.

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не объявлял голодовку, сообщил 22 февраля АКИpress его адвокат Данияр Эркимбаев.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП), что Абылгазиев, который содержится в следственном изоляторе ГКНБ, объявил голодовку.

«Это не соответствует действительности. Я посетил своего подзащитного 19 февраля. Никакой речи о голодовке не было», - рассказал адвокат.

Позже директор НЦПП Бакыт Рысбеков сообщил АКИpress, что информация о том, что экс-премьер объявил голодовку не подтвердилась. Он и сотрудники Центра посетили его сегодня утром.

Абылгазиев был задержан 26 января по подозрению в незаконном обогащении. В рамках досудебного производства его водворили в СИЗО ГКНБ.

Источник: svodka.akipress.org