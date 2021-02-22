Ведутся переговоры по возвращению задержанных в Таджикистане кыргызстанцев – полпредство

Силовые органы Таджикистана задержали пятерых граждан Кыргызстана.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.
Уточняется, что 16 февраля трое жителей Баткенского района, двое жителей Кадамжайского района отправились в Таджикистан через село Жаны-Жер Лейлекского района. Они направились на скотный рынок и были задержаны силовыми органами РТ в местности Кистакуз Согдийской области Таджикистана.
В областной администрации Баткена сообщили, что кыргызстанцы были задержаны силовыми органами Таджикистана, так как заблудились, поэтому пересекли границу в неположенном месте.
Сегодня, 22 февраля, близкие задержанных граждан обратились в областную администрацию.
По словам полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева, ведутся переговоры между правоохранительными органами двух стран.
«Сегодня обговаривается возможность, чтобы представители полпредства правительства и родители задержанных могли навестить кыргызстанцев и узнать об их состоянии здоровья», - сказал он.
Также глава области добавил, что вопросы, связанные с приграничными местностями, будут решаться на основе закона и переговоров.
В то же время Суваналиев сообщил, что задержанные на территории Таджикистана граждане Кыргызстана в случае подтверждения их вины будут нести ответственность согласно законам РТ. В то же время граждане Таджикистана, задержанные в Кыргызстане, будут отвечать по законам КР.
В администрации отметили, что согласно законам КР, в Баткенской области имеется три пункта, где можно на законном основании пересекать границу с Таджикистаном. Это в частности, пункты пропуска Колунду и Карагач в Лейлекском районе, Кызыл-Бел в Баткенском районе. Пересечение границ в других местах считается нарушением закона.
«В то же время в приграничных селах имеются специальные транзитные дороги, проезд по которыми не считается нарушением закона. Эти дороги расположены в Кок-Таше, Так-Тумшуке, Ак-Сае Баткенского района Кыргызстана, а также дорога Исфара-Ворух Таджикистана», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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